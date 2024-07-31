Беспорядки вспыхнули в английском Саутпорте после нападения с ножом на детей
09:32 31.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Беспорядки вспыхнули в английском городе Саутпорт, где неизвестный в понедельник напал на детей во время урока танцев, убив трех из них и тяжело ранив еще нескольких. Как сообщает телеканал Sky News, столкновения с полицией произошли возле городской мечети.
По информации телеканала, протестующие подожгли полицейский фургон и атаковали стражей порядка. При этом манифестанты вытаскивали булыжники из мостовой, чтобы закидывать ими полицейских. В представителей правоохранительных органов летели также бутылки и петарды. Несколько полицейских получили ранения, одному из них сломали нос. На видео в социальных сетях видно, как протестующие, лица многих из которых закрыты капюшонами, оскорбляют и теснят полицию.
Как уточнила газета The Daily Telegraph, позже представители правоохранительных органов расчистили пространство перед мечетью.
По информации полиции графства Мерсисайд, беспорядки устроили сторонники крайне правой организации «Английская лига защиты» (English Defence League), в прошлом не раз выступавшей против «исламизации Великобритании». Их собралось, по разным оценкам, около 200 человек. Мечеть Саутпорта, судя по всему, была выбрана местом сбора после распространившейся в соцсетях непроверенной информации о вероисповедании нападавшего.
Резню во время группового занятия детей на тему йоги и танцев американской поп-певицы Тейлор Свифт совершил в понедельник 17-летний подросток родом из Кардифа. Он задержан и допрашивается, но его имя или иные подробности власти не приводят.
По информации газеты The Times, друг родителей подозреваемого сообщил, что он родом из «милой семьи», которая сбежала от геноцида в Руанде и нашла убежище в Великобритании. Сам предполагаемый нападавший родился в королевстве.
Жертвами его атаки стали три девочки шести, семи и девяти лет. Во вторник сообщалось, что пятеро детей находятся в критическом состоянии.
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