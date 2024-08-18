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Некоторые жители Суджанского р-на Курской области не хотят покидать свои дома - глава района Богачев

12:30 18.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожилые жители населенных пунктов Суджанского района Курской области отказываются покидать свои дома, невзирая на атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС глава района Александр Богачев.

«Эвакуацию там, где возможно, мы проводим, но многие люди не соглашаются [эвакуироваться] — там, где относительно спокойно. Но там остались в основном старики. Еле уговорили двоих, забрали их», — сказал он.

В настоящий момент глава района доставляет гуманитарную помощь жителям, которые не покинули свои дома. В состав груза входят продукты питания, питьевая вода и медикаменты.

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