Польше необходима целая сеть заводов по выпуску боеприпасов — генерал
10:05 22.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польше необходимо создать целую сеть предприятий, производящих боеприпасы, одного завода недостаточно. Такую точку зрения выразил интернет-порталу dziennik.pl бывший командующий сухопутными войсками республики генерал Вальдемар Скшипчак.
«Одного предприятия не хватит. Необходим целый комплекс заводов, поскольку боеприпасы — это чувствительный материал, который из-за риска взрыва должен производиться в разных местах», — сказал он.
По мнению генерала, имеющихся запасов боеприпасов на складах в стране недостаточно. «Польской армии потребуется несколько миллионов снарядов стандартного артиллерийского калибра и несколько десятков миллионов снарядов меньшего калибра. Сейчас у Польши нет таких производственных мощностей, но она может их построить», — указал бывший командующий.
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