На Украине заочно предъявили обвинение иранскому бригадному генералу
17:40 28.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Офис генерального прокурора Украины заочно предъявил обвинение бригадному генералу Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) по обвинению в сотрудничестве с Россией в военной сфере.
В сообщении в телеграм-канале ведомства утверждается, что в отношении подозреваемого собраны сведения, якобы доказывающие его участие в поставках вооружений в РФ, обучении российских военнослужащих и других видах помощи стране. В этом контексте упоминается передача Москве Тегераном беспилотников, что ранее опровергали власти обеих стран.
При этом имя иранского генерала в офисе украинского генпрокурора не назвали. Также отмечается, что власти Украины впервые выдвинули обвинения против представителя третьей страны за предполагаемое участие в российской специальной военной операции.
Москва и Тегеран неоднократно отвергали версии о поставках России иранских беспилотников для их применения на Украине.
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