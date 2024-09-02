В России сегодня открылись 132 новые школы — Мишустин

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

132 новые школы в России открылись в первый день учебного года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В понедельник он посетил новый инженерно-технический лицей «Авиатика» в городе Лобне Московской области, пообщался с учениками и поздравил их с началом учебного года. «Лицей потрясающий, современный. Здесь все непросто, потому что важно было подготовить персонал, лабораторные классы, чтобы все встретило ребят в полной готовности. Счастливые глаза ребят и преподавателей, это награда всем, кто над этим трудился», — отметил премьер.

«У нас, что очень важно, 132 новых школы открылись сегодня. Ярких, красивых. <…> 330 новых абсолютно, отремонтированных после капитального ремонта классов открылись», — сказал Мишустин.

По данным кабмина, в октябре — декабре этого года запланирован ввод еще 143 школ в 64 регионах России.