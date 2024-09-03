В 2025 году в России заработает реестр злостных должников по алиментам

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Реестр злостных должников по алиментам появится в России в 2025 году, сообщил министр юстиции Константин Чуйченко.

«В следующем году появится реестр должников по алиментам. Он заработает на базе информационной системы ФССП России и в автоматическом режиме будет пополняться сведениями о должниках, злостно уклоняющихся от уплаты алиментов», — сказал он на коллегии ведомства.

Министр считает, что создание реестра повысит мотивацию должников к исполнению своих обязанностей.