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НОВОСТИ

В 2025 году в России заработает реестр злостных должников по алиментам

14:12 03.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Реестр злостных должников по алиментам появится в России в 2025 году, сообщил министр юстиции Константин Чуйченко.

«В следующем году появится реестр должников по алиментам. Он заработает на базе информационной системы ФССП России и в автоматическом режиме будет пополняться сведениями о должниках, злостно уклоняющихся от уплаты алиментов», — сказал он на коллегии ведомства.

Министр считает, что создание реестра повысит мотивацию должников к исполнению своих обязанностей.

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