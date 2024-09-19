Проект по поставкам польской электроэнергии Украине фактически заморожен — источник

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проект по производству электроэнергии Польшей для Украины на сегодняшний день так и не начал реализовываться, фактически он находится в замороженном состоянии. Об этом агентству РБК-Украина сообщил источник, знакомый с ситуацией.

О возможности производить электроэнергию для Украины на польских ТЭС, сжигая излишки угля, заявлял в июле премьер Польши Дональд Туск. Идея заключается в строительстве второй линии электропередачи Жешув (Польша) — Хмельницкая АЭС, что позволило бы в перспективе увеличить пропускную способность импорта вдвое — до 1,6 ГВт. Но при этом Польша хотела, чтобы Еврокомиссия упразднила для производства этой электроэнергии налог на выбросы СО2.

«По этому проекту нет ничего нового, кроме заявлений, сделанных польской стороной еще летом», — сказал собеседник агентства.

По его мнению, у идеи почти нет шансов на реализацию. «И технически, учитывая необходимость строительства новой линии, и политически», — сказал источник. Он считает, что вряд ли Еврокомиссия пойдет навстречу Польше и отменит налог на вредные выбросы. Кроме того, для целевых поставок электроэнергии нужно изменить правила доступа для межгосударственного пересечения. «Доступ предоставляется по конкурсу, а в данном случае нужно будет предоставлять постоянный доступ без конкурса», — добавил собеседник.