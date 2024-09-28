0
0
153
НОВОСТИ

Россиянка победила на конкурсе «Миссис Европа»

09:00 28.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жительница Казани Динара Саляхова победила на международном конкурсе красоты «Миссис Европа — 2024» (Mrs. Europe 2024), который прошел в Болгарии. Об этом сообщили ТАСС организаторы конкурса с российской стороны.

«Профессиональная спортсменка из Казани Динара Саляхова одержала победу на международном конкурсе красоты „Миссис Европа — 2024“ (Mrs. Europe 2024). Финал конкурса завершился в Болгарии», — сообщили организаторы.

За звание «Миссис Европа» боролись представительницы Италии, Германии, Нидерландов, Португалии, Армении, Болгарии, Украины и других стран. В общей сложности в финале соревновалось 25 женщин в возрасте от 24 до 49 лет.

Участница из России получила призы и в двух дополнительных номинациях — «Лучший национальный костюм» и «Выбор спонсора конкурса».

В этом году Динара Саляхова победила на конкурсе «Миссис Россия мира», после чего прошла в финал европейского этапа. Саляхова имеет титул чемпионки Татарстана по спортивным-бальным танцам.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:00 28.09.2024
Украинский кризис не может дальше выходить из-под контроля — Ван И
0
20
09:30 28.09.2024
Под Одессой зафиксировано попадание по пункту временной дислокации ВСУ с наемниками
0
92
08:50 28.09.2024
По меньшей мере 65 ракет были запущены по Израилю из Ливана ночью
0
180
08:40 28.09.2024
При взрыве АЗС в Дагестане погибли 11 человек
0
195
08:30 28.09.2024
За ночь уничтожены пять БПЛА над Белгородской и Курской областями — МО РФ
0
193
22:30 27.09.2024
В США жертвами урагана «Хелен» стали по меньшей мере 30 человек
0
679
21:10 27.09.2024
Половину расчетов за энергоресурсы РФ проводит в валютах дружественных стран - Новак
0
724
19:50 27.09.2024
При взрыве на АЗС в Махачкале погибли пять человек
0
748
18:47 27.09.2024
Скончалась британская актриса Мэгги Смит
0
813
18:20 27.09.2024
В пригороде Махачкалы на АЗС произошел взрыв
0
810

Возврат к списку