Россиянка победила на конкурсе «Миссис Европа»
09:00 28.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Жительница Казани Динара Саляхова победила на международном конкурсе красоты «Миссис Европа — 2024» (Mrs. Europe 2024), который прошел в Болгарии. Об этом сообщили ТАСС организаторы конкурса с российской стороны.
«Профессиональная спортсменка из Казани Динара Саляхова одержала победу на международном конкурсе красоты „Миссис Европа — 2024“ (Mrs. Europe 2024). Финал конкурса завершился в Болгарии», — сообщили организаторы.
За звание «Миссис Европа» боролись представительницы Италии, Германии, Нидерландов, Португалии, Армении, Болгарии, Украины и других стран. В общей сложности в финале соревновалось 25 женщин в возрасте от 24 до 49 лет.
Участница из России получила призы и в двух дополнительных номинациях — «Лучший национальный костюм» и «Выбор спонсора конкурса».
В этом году Динара Саляхова победила на конкурсе «Миссис Россия мира», после чего прошла в финал европейского этапа. Саляхова имеет титул чемпионки Татарстана по спортивным-бальным танцам.
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