Никто не может вмешиваться во внутренние дела стран под предлогом прав человека — Ван И

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай считает недопустимым вмешательство во внутренние дела суверенных стран под предлогом заботы о правах человека. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе общеполитической дискуссии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Ни одна страна не может навязывать свою волю другим, и ни одна страна не может произвольно вмешиваться во внутренние дела других государств, прикрываясь ширмой прав человека», — заявил Ван И.

Китай выступает за уважение независимого выбора собственного пути развития прав человека каждой страной, указал Ван И.