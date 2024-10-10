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Израиль зачастую предупреждает США о проведении операций в последний момент — WSJ

10:00 10.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США недовольны тем, что Израиль зачастую предупреждает их о планах проведения военных операций лишь в последний момент. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в Пентагоне.

По их сведениям, из-за такой позиции еврейского государства американская сторона бывает вынуждена спешно перебрасывать войска для защиты как своих, так и израильских интересов в регионе. Это повысило градус напряженности в отношениях министра обороны США Ллойда Остина и израильского военного командования.

Как заявил изданию председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун, его проинформировали об операции по подрыву пейджеров, которыми пользовались члены ливанской шиитской организации «Хезболлах», за час до начала. Тогда глава Центрального командования ВС США генерал Майкл Курилла сообщил Брауну, что вот-вот произойдет «что-то значительное», однако подробностей не предоставил. О нанесении же Израилем удара, в результате которого был убит лидер «Хезболлах» Хасан Насрулла, Браун узнал уже во время атаки.

Учитывая значительное военное присутствие США в регионе, бывшие и действующие американские чиновники полагают, что еврейскому государству следует заранее уведомлять Пентагон о планируемых крупных атаках, отмечает WSJ. «Израиль должен осознать, что дорого нам обходится. Следующая американская администрация должна прийти с Израилем к стратегическому пониманию касательно нашего видения угроз, готовности действовать и принципов, которых мы придерживаемся при проведении операций, чтобы как можно меньше преподносить друг другу сюрпризы», — сказал газете один из ведущих американских специалистов по Ближнему Востоку Деннис Росс.

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