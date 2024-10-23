РФ и КНР развивают экономические отношения, несмотря на внешнюю ситуацию — Си Цзиньпин
09:05 23.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва и Пекин успешно развивают торгово-экономическое сотрудничество, несмотря на сложную ситуацию в мире. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи во вторник с президентом России Владимиром Путиным на полях 16-го саммита БРИКС в Казани.
«Несмотря на хаотичную и запутанную внешнюю ситуацию, торговля и сотрудничество в других сферах между двумя странами активно развиваются, стабильно реализуются крупномасштабные проекты сотрудничества», — отметил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
НОВОСТИ
- 10:00 23.10.2024
- Зеленский назвал "первый шаг" для завершения конфликта
- 09:32 23.10.2024
- Сельхозпродукция, ограниченная к ввозу в РФ из Казахстана, реэкспортирована — вице-премьер
- 09:20 23.10.2024
- Израиль заявил о ликвидации главы исполнительного совета «Хезболлах» Сафи ад-Дина
- 09:00 23.10.2024
- За ночь над Крымом уничтожены 10 БПЛА ВСУ, еще 4 сбиты над Ростовской областью — МО РФ
- 20:00 22.10.2024
- Премьер Индии и председатель КНР проведут двустороннюю встречу в Казани
- 19:25 22.10.2024
- Генсек ООН Антониу Гутерриш примет участие в саммите БРИКС в Казани
- 18:40 22.10.2024
- Саммит БРИКС согласовал общую позицию по Украине - Ушаков
- 18:30 22.10.2024
- Власти Украины разрешили одной авиакомпании выполнять грузовые рейсы из Киева и Львова в Прагу
- 17:40 22.10.2024
- Путин рассказал о разговоре с лидером Бразилии, тот по ВКС поучаствует в саммите БРИКС
- 17:12 22.10.2024
- МИД Польши решил закрыть Генконсульство РФ в Познани
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать