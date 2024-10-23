РФ и КНР развивают экономические отношения, несмотря на внешнюю ситуацию — Си Цзиньпин

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва и Пекин успешно развивают торгово-экономическое сотрудничество, несмотря на сложную ситуацию в мире. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи во вторник с президентом России Владимиром Путиным на полях 16-го саммита БРИКС в Казани.

«Несмотря на хаотичную и запутанную внешнюю ситуацию, торговля и сотрудничество в других сферах между двумя странами активно развиваются, стабильно реализуются крупномасштабные проекты сотрудничества», — отметил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.