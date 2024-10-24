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Гран-при за ИИ: Москва стала лауреатом национальной премии «Умный город»

17:59 24.10.2024

Российская столице получила гран-при Национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город» в специальной номинации «ИИ – человеку». По заместителя мэра Москвы Натальм Сергуниной, жюри премии решило отметить комплексный подход мегаполиса к применению технологий искусственного интеллекта (ИИ) в работе общегородского контакт-центра.

«Уже 10 лет звонки вместе с операторами принимает голосовой ассистент. Сегодня он обрабатывает больше половины обращений на 12 горячих линиях: рассказывает о режиме работы учреждений, передает показания счетчиков, уточняет статус готовности документов», – отмечает заммэра.
Как говорит Сергунина, ИИ способен находить нужные сведения в два раза быстрее человека. Это позволяет горожанам быстрее получать ответы на распространенные вопросы без ожидания на линии, а операторам – концентрироваться на сложных задачах.
Награждение проходило в рамках XVII Тюменского цифрового форума и выставки информационных технологий «Инфотех-2024». На победу в специальной номинации претендовали 234 проекта более чем из 70 регионов России. Эксперты оценивали как ИИ используется городами для повышения качества электронных услуг и сервисов, а также для упрощения взаимодействия жителей с госорганами.

 

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