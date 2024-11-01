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НОВОСТИ

«Роснефть» победила на конкурсе годовых отчетов в номинации «Прорыв года»

19:58 01.11.2024

«Роснефть» стала победителем XXVII Ежегодного конкурса годовых отчетов в номинации «Прорыв года». Конкурс проводится «Мосбиржей» для поддержки инициатив, направленных на повышение качества корпоративного управления и информационной открытости.

В конкурсе участвуют российские компании из всех отраслей экономики, при этом «Роснефть» стала единственным представителем нефтегазового сектора среди лауреатов этого года. Всего на конкурс было подано 106 заявок, в том числе 14 компаний участвовали в нем впервые. Годовые отчеты оценивались экспертным советом и жюри, в состав которых вошли представители саморегулируемых организаций, ведущих консалтинговых фирм, банков, информационных, инвестиционных и рейтинговых агентств. В номинации «Прорыв года» оценивается работа по совершенствованию отчетности и улучшению качества раскрытия информации.

В годовом отчете «Роснефти» под слоганом «Энергия инноваций» отражены основные операционные и финансовые показатели компании, стратегические планы, вопросы, связанные с охраной труда и окружающей среды, корпоративным управлением и системой внутреннего контроля. В составлении отчетности компания ориентируется на мировые практики и рекомендации Кодекса корпоративного управления Банка России. «Роснефть» при этом является единственной крупной компанией российской нефтяной отрасли, продолжающей публиковать результаты своей деятельности ежеквартально.

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