Трамп заявил, что борется не с Харрис, а с демократической «системой зла»

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что борется не против своего оппонента Камалы Харрис, а против демократической «системы зла».

«Я борюсь не против Камалы, я борюсь против демократической системы зла. Я также не боролся против [президента США Джо] Байдена, ведь он был заперт в подвале [этой системы], я боролся против самой системы зла», — сказал он на митинге в штате Мичиган.