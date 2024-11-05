Трамп заявил, что борется не с Харрис, а с демократической «системой зла»
10:32 05.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что борется не против своего оппонента Камалы Харрис, а против демократической «системы зла».
«Я борюсь не против Камалы, я борюсь против демократической системы зла. Я также не боролся против [президента США Джо] Байдена, ведь он был заперт в подвале [этой системы], я боролся против самой системы зла», — сказал он на митинге в штате Мичиган.
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