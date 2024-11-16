В субботу, 5 ноября, в Москве воздух прогреется до +5С - синоптики
09:00 16.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Облачная погода, местами небольшой дождь и до плюс 5 градусов прогнозируются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра. Днем в столице будет 3-5 градусов тепла, в ночь на воскресенье температура не изменится. Ветер юго-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба.
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