В субботу, 5 ноября, в Москве воздух прогреется до +5С - синоптики

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода, местами небольшой дождь и до плюс 5 градусов прогнозируются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра. Днем в столице будет 3-5 градусов тепла, в ночь на воскресенье температура не изменится. Ветер юго-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба.