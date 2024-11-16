Глава МИД Индии рассказал, почему отношения с Китаем такие сложные
10:30 16.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Достигнутое Индией и Китаем решение о разведении войск на границе может дать толчок улучшению связей между двумя странами. Об этом заявил индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар, выступая на конференции, организованной газетой The Hindustan Times.
«В данный момент мы сосредоточены на разведении [войск]. Куда нас приведет разъединение? Разумно предположение, что будет некоторое улучшение связей», — сказал он.
По словам главы МИД, отношения Индии и Китая складываются непросто. «Как получить своего рода равновесие или стабильность, когда две большие страны так глубоко меняются рядом друг с другом? Хотя мы находимся рядом друг с другом, совершенно очевидно, что во многих отношениях общества сильно отличаются. У нас очень разная политика, разная экономика. То, что мы считаем заслугами и добродетелями, не всегда должно быть одинаковым. Все это нужно учитывать, и именно поэтому отношения такие сложные», — пояснил Джайшанкар.
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