Анкара не готовила для G20 предложения по прекращению конфликта на Украине

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центр по борьбе с дезинформацией администрации турецкого президента опроверг утверждения о том, что Анкара якобы подготовила для саммита G20 предложения по прекращению конфликта на Украине.

«Утверждения в некоторых СМИ о том, что Турция подготовила предложения по прекращению российско-украинской войны, и что этот план будет представлен в связи с саммитом G20, не соответствуют действительности. Турция поддерживает дипломатические инициативы по прекращению российско-украинской войны, однако утверждения, касающиеся Турции, в подобных новостях не отражают истину. Не доверяйте заявлениям, сделанным неофициальными источниками», — говорится в заявлении центра.