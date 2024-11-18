Анкара не готовила для G20 предложения по прекращению конфликта на Украине
17:12 18.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Центр по борьбе с дезинформацией администрации турецкого президента опроверг утверждения о том, что Анкара якобы подготовила для саммита G20 предложения по прекращению конфликта на Украине.
«Утверждения в некоторых СМИ о том, что Турция подготовила предложения по прекращению российско-украинской войны, и что этот план будет представлен в связи с саммитом G20, не соответствуют действительности. Турция поддерживает дипломатические инициативы по прекращению российско-украинской войны, однако утверждения, касающиеся Турции, в подобных новостях не отражают истину. Не доверяйте заявлениям, сделанным неофициальными источниками», — говорится в заявлении центра.
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