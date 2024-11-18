0
0
83
НОВОСТИ

Анкара не готовила для G20 предложения по прекращению конфликта на Украине

17:12 18.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центр по борьбе с дезинформацией администрации турецкого президента опроверг утверждения о том, что Анкара якобы подготовила для саммита G20 предложения по прекращению конфликта на Украине.

«Утверждения в некоторых СМИ о том, что Турция подготовила предложения по прекращению российско-украинской войны, и что этот план будет представлен в связи с саммитом G20, не соответствуют действительности. Турция поддерживает дипломатические инициативы по прекращению российско-украинской войны, однако утверждения, касающиеся Турции, в подобных новостях не отражают истину. Не доверяйте заявлениям, сделанным неофициальными источниками», — говорится в заявлении центра.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 18.11.2024
Белый дом не подтвердил, что разрешил наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории РФ
0
89
17:00 18.11.2024
Володин не исключил ответ новыми системами вооружения на удары ракетами США вглубь РФ
0
210
16:32 18.11.2024
Песков назвал безрассудным решение США по ударам вглубь России
0
247
16:12 18.11.2024
Путин наградил митрополита Тихона (Шевкунова) за восстановление «Нового Херсонеса»
0
244
16:00 18.11.2024
На Украине остановила работу Кременчугская ГЭС — СМИ
0
333
15:32 18.11.2024
Россияне начали отменять туры в Абхазию на предстоящее лето — АТОР
0
313
15:12 18.11.2024
За сутки потери ВСУ в Курской области составили 420 военнослужащих
0
306
15:00 18.11.2024
Кабмин одобрил запрет отказывать женам в отпуске для ухода за ранеными бойцами СВО
0
334
14:32 18.11.2024
Минобороны РФ сообщило об освобождении Новоалексеевки в ДНР
0
383
14:12 18.11.2024
Нидерланды сожалеют, что о решении об ударах вглубь РФ стало известно общественности
0
464

Возврат к списку