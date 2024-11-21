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Путин: В случае эскалации агрессивных действий будем отвечать также решительно и зеркально

20:55 21.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия будет отвечать на эскалацию конфликта решительно и зеркально, об этом стоит задуматься правящим элитам стран, которые настраивают свой воинский контингент против нее. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«В случае эскалации агрессивных действий будем отвечать также решительно и зеркально. Об этом рекомендую серьезно задуматься и правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты», — сказал он.

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