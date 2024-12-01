Извещение о дефиците топлива власти Кубы отменили. Рейсы из РФ будут выполняться по расписаню

09:27 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Авиационные власти Кубы отменили извещение о дефиците авиатоплива, поэтому программа полетов из России в кубинские аэропорты будет выполнена в нормальном режиме. Об этом сообщила Росавиация.

«Авиационные власти Кубы отменили ранее выпущенные NOTAM (извещения) о дефиците авиатоплива для всех без исключения авиакомпаний в кубинских аэропортах с 1 по 8 декабря. Программа полетов между Россией и Кубой будет выполнена в нормальном режиме в соответствии с расписанием, сформированным до издания кубинскими авиавластями NOTAM», — говорится в сообщении.



