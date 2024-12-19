Алеппо взяли 350 боевиков, правительственные и проиранские войска отошли без боя — Путин

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Алеппо был взят силой 350 боевиков, а 30 тыс. правительственных войск и проиранских подразделений отошли без боя. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

«Когда группы вооруженной оппозиции подошли к Алеппо, Алеппо защищали примерно 30 тыс. человек, в город вошли 350 человек боевиков. Правительственные войска, а вместе с ними и так называемые проиранские подразделения отошли без боя, взорвали свои позиции и ушли», — сказал он, отметив, что так же, за редким исключениями, было по всей территории Сирии.