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Игнорирование Трампом руководства ЕС стало «холодным душем» для Брюсселя — Politico

12:05 27.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стремление президента США Дональда Трампа вести переговоры напрямую с главами стран Евросоюза и нежелание его администрации общаться с представителями органов сообщества в Брюсселе стало «холодным душем» для еврочиновников, которые теперь пребывают в растерянности. Такое мнение выразила европейская газета Politico.

Издание отмечает, что на инаугурацию Трампа 20 января не был приглашен ни один высокопоставленный руководитель органов ЕС. Письмо главы евродипломатии Каи Каллас новому госсекретарю США Марку Рубио с приглашением принять участие во встрече министров иностранных дел стран сообщества 27 января осталось без ответа с американской стороны, что также «стало тревожным сигналом» для Брюсселя. При этом Рубио уже провел несколько переговоров напрямую с главами министерств иностранных дел Польши, Италии, Латвии и Литвы, а сам Трамп обсудил вопросы двухсторонних отношений с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

По мнению обозревателей газеты, такое поведение новых властей США знаменует собой радикальный сдвиг от «дружеских отношений, которые были у председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с администрацией Джо Байдена», к отсутствию интереса Вашингтона к взаимодействию с Брюсселем при Трампе.

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