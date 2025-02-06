Верховный суд Швейцарии назвал незавершенным судебное разбирательство по делу Валиевой
12:00 06.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Судебное разбирательство по делу российской фигуристки Камилы Валиевой в Федеральном верховном суде Швейцарии остается незавершенным. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
«Федеральный верховный суд Швейцарии не предоставляет информацию о незавершенных судебных разбирательствах», — ответил представитель пресс-службы на вопрос, выплатила ли сторона Валиевой судебные издержки в размере 7 000 швейцарских франков, которые были определены судом 5 сентября 2024 года.
5 сентября Федеральный верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации Валиевой. В апелляции сторона Валиевой утверждала, что арбитры CAS не имеют компетенции для рассмотрения дела, поскольку фигуристка не давала письменного согласия для начала арбитража. В числе прочего сторона Валиевой увидела нарушения CAS в чрезмерном освещении обстоятельств дела в СМИ и недостаточном внимании к понятию «защищенное лицо» в случае фигуристки, что позволяло бы сократить срок санкций. Федеральный верховный суд Швейцарии отклонил доводы Валиевой, посчитав ряд аргументов неприемлемыми.
В середине декабря пресс-служба Федерального верховного суда Швейцарии сообщила ТАСС о том, что дисквалифицированная российская фигуристка подала новую апелляцию.
В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отстранение Валиевой отсчитывается от 25 декабря 2021 года, показанные с этого момента результаты фигуристки аннулированы. Валиева лишилась золотых медалей чемпионатов Европы и России.
Позднее Международный союз конькобежцев аннулировал результаты спортсменки на Олимпийских играх 2022 года, переместив сборную России с первого места на третье в командном турнире фигуристов. 25 июля CAS отклонил апелляции Олимпийского комитета России, Федерации фигурного катания на коньках России и фигуристов на решение о перераспределении медалей командного турнира Олимпиады.
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