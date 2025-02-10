Фонд дочери Кита Келлога занимается поставками помощи на Украину — WP
18:40 10.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Фонд R.T. Weatherman Foundation, президентом которого является дочь спецпосланника президента США по России и Украине Кита Келлога Меган Моббс, занимается поставками помощи на Украину. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).
Как утверждает издание, R.T. Weatherman Foundation присутствует на Украине с самого начала конфликта. «Его усилия включают создание и эксплуатацию логистического узла на границе Румынии и Украины и доставку более 10 тыс. паллет с лекарствами, медицинскими принадлежностями и другой помощью более чем 70 гуманитарным организациям и медицинским учреждениям на Украине», — отмечает газета.
«Помимо доставки помощи, фонд помогает эвакуировать воюющих на Украине американских наемников в региональный медицинский центр Ландштуль в Германии, где они могут получить специализированную медицинскую помощь», — указывается в материале. Как отмечается, фонд также занимается возвращением на родину тел погибших американских наемников.
Кроме того, пишет издание, в январе 2023 года фонд спонсировал и координировал поездку Келлога на Украину. Газета также подчеркивает, что ранее Моббс высказывала недовольство в социальных сетях по поводу того, что при бывшем главе Белого дома Джо Байдене помощь на Украину якобы медленно поставлялась.
Ранее портал Semafor со ссылкой на ряд западных чиновников сообщил, что спецпосланник американского президента по Украине и России Кит Келлог планирует в ближайшее время представить президенту США Дональду Трампу планы урегулирования украинского кризиса.
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