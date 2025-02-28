В Китае казнили женщину за похищение и продажу 17 детей

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Народный суд средней ступени города Гуйян в КНР распорядился привести в исполнение смертный приговор в отношении Юй Хуаин, женщины, которая похитила и продала 17 детей. Об этом сообщила Верховная народная прокуратура КНР.

Приговор привели в исполнение с одобрения Верховного суда КНР в соответствии с законом, проинформировала прокуратура.

Юй Хуаин и ее сообщник-мужчина, который впоследствии умер, продавали детей ради наживы, установил суд.