Искусственный интеллект будет ключевым источником роста в ближайшей перспективе — Силуанов

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Технологии искусственного интеллекта будут ключевым источником роста в ближайшей перспективе, а развитие децентрализованных финансов поможет существенно снизить издержки для мировой экономики и увеличить ее рост. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на встрече министров финансов и управляющих центральными банками G20 в Кейптауне.

«Искусственный интеллект будет ключевым источником роста в ближайшей перспективе, а развитие децентрализованных финансов поможет существенно снизить издержки для мировой экономики и увеличить рост», — заявил Силуанов, его слова приводит пресс-служба Минфина РФ.