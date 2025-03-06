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НОВОСТИ

"Роснефть" реконструировала Дом культуры в башкирском селе Аскино

14:58 06.03.2025

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Фото с сайта www.rosneft.ru
В селе Аскино Аскинского района Башкирии при поддержке "Роснефти" завершилась масштабная реконструкция районного Дома культуры. В рамках Соглашения о сотрудничестве между нефтяной компанией и регионом были проведены работы в комплексе зданий самого Дома культуры и библиотеки.

Основная часть Дома культуры располагалась в здании 80-х годов XX века, которое потребовало серьезной реконструкции. В частности был полностью обновлен фасад, заменены инженерные системы отопления, водоснабжения и освещения. В здании создали интерактивное пространство, которое оборудовано современной аппаратурой, в том числе VR-очками, цифровой камерой, игровой консолью и сенсорной информационной панелью. Также учреждение оснастили музыкальными инструментами.

Прилегающее к основной части Дома культуры здание библиотеки было построено в 1906 году. Там также заменили все инженерные системы и полностью обновили интерьер. Библиотеку оснастили новой мебелью, компьютерной техникой и оборудованием. Кроме того, был организован летний читальный зал под открытым небом. Территория вокруг была и благоустроена.

В зданиях была создана безбарьерная среда - его оборудовали пандусами, антискользящими покрытиями, специальными входами, а также гусеничными лестничными подъемниками и креслами для комфорта посетителей с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, за пять лет «Башнефть» построила и реконструировала более 50 объектов культуры в Башкирии. Например, был реконструирован социально-культурный центр в селе Каменка Бижбулякского района, историко-культурный центр в Мишкинском районе, проведен капремонт кинотеатра в селе Верхнеяркеево Илишевского района, построен многофункциональный сельский Дом культуры в селе Караяр Караидельского района.

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