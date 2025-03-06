Путин: Есть еще люди, которые хотят вернуться ко временам Наполеона, забывая, чем это закончилось
19:05 06.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Противники хотят вернуться во времена нашествия Наполеона на Россию, но забывают, чем оно кончилось. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с сотрудницами и подопечными фонда «Защитники Отечества».
«До сих пор кому-то неймется — есть еще люди, которые хотят вернуться ко временам Наполеона, забывая, чем это закончилось», — сказал Путин.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сделал ряд резких заявлений в адрес РФ, в частности, заявил, что Россия представляет угрозу для Франции и Европы.
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