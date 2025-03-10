Силы ПВО за ночь сбили 9 украинских БПЛА над регионами России

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили девять украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов: три — над территорией Самарской области, по два БПЛА уничтожены над территориями Воронежской и Орловской областей и по одному — над территориями Белгородской и Курской областей», — сообщили в Минобороны.