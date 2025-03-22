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Средства ПВО за ночь сбили над регионами РФ 47 беспилотников

08:30 22.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы противовоздушной обороны в течение ночи сбили 47 украинских беспилотников над российскими регионами, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 47 украинских беспилотных летательных аппаратов: 12 БПЛА — над территорией Воронежской области, 11 БПЛА — над территорией Белгородской области, 6 БПЛА — над территорией Ростовской области, 4 — над территорией Волгоградской области, 3 — над территорией Астраханской области, по одному БПЛА — над территориями Брянской, Курской и Самарской областей, 7 БПЛА сбито над акваторией Черного моря и один — над акваторией Азовского моря», — сказали в ведомстве.

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