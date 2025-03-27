Вузы США, в которых сильна поддержка ХАМАС, могут лишиться лицензии — Axios
15:12 27.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможность проверки и потенциального отзыва лицензии у университетов, в которых, по мнению властей, иностранные студенты активно поддерживают палестинское радикальное движение ХАМАС. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на высокопоставленных чиновников Минюста и Госдепартамента США.
Согласно его данным, в рамках этой инициативы могут быть использованы повестки в суд и другие правовые меры. По словам чиновников, в прошлом учебные заведения лишались лицензии, если правительство решало, что в них слишком много обладателей студенческих виз, которые используют систему образования как уловку, чтобы жить и работать в США.
«Каждое учебное заведение, в котором учатся иностранные студенты, будет проходить проверку», — цитирует портал одного из чиновников. По его словам, если в вузе будет выявлено слишком много радикально настроенных студентов, то это может привести «к отзыву лицензии учебного заведения». Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе и Колумбийский университет, где в прошлом году прошли акции протеста в поддержку палестинцев, — одни из тех учебных заведений, которые чаще всего упоминались представителями администрации, пишет Axios.
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