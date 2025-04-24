Французский генерал назвал чушью идею создания «коалиции желающих»
10:32 24.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Идея создания «коалиции желающих» для военной помощи Украине является полной чушью, у европейских стран НАТО отсутствуют необходимые средства, техника и личный состав для формирования таких сил. Таким мнением поделился с ТАСС генерал в отставке Иностранного легиона Сухопутных войск Франции Доминик Делавард.
«Это дело с „коалицией желающих“ и тому подобное по мне — скажу вам прямо — это смешно, это полная чушь», — сказал Делавард, добавив, что «над нами — французами — издеваются». Он объяснил свою позицию тем, что «европейская составляющая НАТО сегодня — это сумма слабостей». По его словам, крупнейшие армии европейских членов НАТО, включая Великобританию, Францию и Германию, не имеют ни достаточного личного состава, ни техники, ни подготовки для создания необходимых сил обеспечения безопасности.
Генерал полагает, что на данный момент все обсуждения находятся «в сфере разговоров, в болтовне, которая не будет иметь никаких последствий», и он не видит появления «коалиции желающих» в ближайшей перспективе.
В качестве примера Делавард привел заявление генерального инспектора Вооруженных сил Германии о том, что немецкая армия будет готова к подобным действиям только к 2029 году. Генерал задался вопросом, как Германия планирует справиться с возможным конфликтом до этого срока, учитывая, по ее собственным заявлениям, неподготовленность немецкой армии.
Аналогичную ситуацию он описал и для Франции, отметив, что силы быстрого реагирования сухопутных войск страны к 2027 году будут составлять всего одну дивизию в боевой готовности (13 тыс. военнослужащих), что, по его мнению, недостаточно для изменения ситуации. Делавард также выразил уверенность, что Россия не допустит присутствия сил НАТО на своей территории — четырех новых федеральных субъектах — независимо от того, как они будут замаскированы.
Помимо этого, Делавард указал на отсутствие согласия ООН и России, обладающей правом вето в Совете Безопасности, что делает невозможным проведение силовой операции под эгидой ООН. «Все эти разговоры — это пустые разговоры, которые ни к чему не ведут», — резюмировал он, предположив, что подобные заявления делаются политиками, чтобы «занять политическое поле», произвести впечатление или, возможно, напугать население для получения поддержки или финансовых средств. Он отметил, что Франция, Германия и Великобритания испытывают серьезные экономические трудности.
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