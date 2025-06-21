Цели энергетической политики новой администрации США пока не достигнуты, заявил глава «Роснефти» на ПМЭФ-2025
15:20 21.06.2025
|Фото с сайта www.rosneft.ru
Глава «Роснефти» обратил внимание на то, что число активных буровых установок за два последних месяца сократилось на 9% до 439 штук и рост добычи нефти остановился. Менее чем за год Минэнерго США снизило свой прогноз по добыче нефти в США к концу 2025 года на 400 тыс. баррелей в сутки.
По мнению Сечина, при нынешних ценах добыча нефти в США, по всей видимости, достигла пика. Глава «Роснефти» отметил, что подобное мнение было озвучено представителями Diamondback Energy и ConocoPhillips. А нефтесервисная компания Liberty Energy, которую основал министр энергетики США Крис Райт, ждет существенного замедления буровой активности во второй половине 2025 года, что приведет к сокращению бурового флота США еще почти на 10%. «Неудивительно, что на этом фоне многие сланцевые игроки уже начали сокращать инвестиции», - заявил глава «Роснефти». По его словам, резкое снижение цен на нефть в нынешнем году уже вызвало пересмотр планов по инвестициям. Согласно оценкам Международного энергетического агентства, в этом году впервые за пять лет глобальные вложения в разведку и добычу нефти сократятся на 6%, в США падение будет составлять примерно 10%. «Думаю, что это только начало», - сказал Сечин. Он также сослался на слова нового главы Минфина США Скотта Бессента, который не раз заявлял, что для успеха второго президентского срока Трампа необходимо нарастить добычу нефти в Штатах в размере 3 млн баррелей в сутки.
«Это часть так называемого «Плана 3-3-3», который также подразумевает сокращение бюджетного дефицита США до 3% ВВП и достижение трехпроцентного роста ВВП», - напомнил Игорь Сечин, задав вопрос – важно ли для американского рынка, откуда придут эти баррели. - Вполне возможно, это могут быть баррели, произведенные в странах-участницах ОПЕК+. Альянс последовательно, с конца прошлого года заявлял о необходимости наращивания добычи в связи с изменениями потребления».
По словам Сечина, низкие цены на нефть не позволяют многим компаниям сохранять прежний уровень выплаты дивидендов и выкупа акций. Например, по оценкам Rystad Energy, если нефтяные мейджоры сохранят выплаты акционерам, то уже в 2025 году им придется почти полностью отказаться от инвестиций или значительно нарастить долг. И падение цен уже отражается на крупных игроках нефтяного рынка. «BP и Chevron сократят объем выкупа акций почти на 60% и 30%, соответственно, а Aramco приходится наращивать долг для того, чтобы иметь возможность выплачивать дивиденды», - заявил Сечин.
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