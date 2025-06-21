Цели энергетической политики новой администрации США пока не достигнуты, заявил глава «Роснефти» на ПМЭФ-2025

15:20

Фото с сайта www.rosneft.ru

Добыча нефти в США при текущих ценах, вероятно, достигла своего пика, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на энергетической панели XXVIII Петербургского международного экономического форума. В своем докладе «Одиссея мировой экономики в поисках золотого руна. Новый облик мировой энергетики» Сечин назвал изначально заявленную новой администрацией США энергетическую политику многообещающей. Но отметил, что большинство из поставленных целей пока не достигнуты. В результате тарифные войны вызвали падение цен на нефть, а налоги для нефтяной отрасли остаются на прежнем уровне, без снижения процентных ставок не снижаются.

Глава «Роснефти» обратил внимание на то, что число активных буровых установок за два последних месяца сократилось на 9% до 439 штук и рост добычи нефти остановился. Менее чем за год Минэнерго США снизило свой прогноз по добыче нефти в США к концу 2025 года на 400 тыс. баррелей в сутки.

По мнению Сечина, при нынешних ценах добыча нефти в США, по всей видимости, достигла пика. Глава «Роснефти» отметил, что подобное мнение было озвучено представителями Diamondback Energy и ConocoPhillips. А нефтесервисная компания Liberty Energy, которую основал министр энергетики США Крис Райт, ждет существенного замедления буровой активности во второй половине 2025 года, что приведет к сокращению бурового флота США еще почти на 10%. «Неудивительно, что на этом фоне многие сланцевые игроки уже начали сокращать инвестиции», - заявил глава «Роснефти». По его словам, резкое снижение цен на нефть в нынешнем году уже вызвало пересмотр планов по инвестициям. Согласно оценкам Международного энергетического агентства, в этом году впервые за пять лет глобальные вложения в разведку и добычу нефти сократятся на 6%, в США падение будет составлять примерно 10%. «Думаю, что это только начало», - сказал Сечин. Он также сослался на слова нового главы Минфина США Скотта Бессента, который не раз заявлял, что для успеха второго президентского срока Трампа необходимо нарастить добычу нефти в Штатах в размере 3 млн баррелей в сутки.

«Это часть так называемого «Плана 3-3-3», который также подразумевает сокращение бюджетного дефицита США до 3% ВВП и достижение трехпроцентного роста ВВП», - напомнил Игорь Сечин, задав вопрос – важно ли для американского рынка, откуда придут эти баррели. - Вполне возможно, это могут быть баррели, произведенные в странах-участницах ОПЕК+. Альянс последовательно, с конца прошлого года заявлял о необходимости наращивания добычи в связи с изменениями потребления».

По словам Сечина, низкие цены на нефть не позволяют многим компаниям сохранять прежний уровень выплаты дивидендов и выкупа акций. Например, по оценкам Rystad Energy, если нефтяные мейджоры сохранят выплаты акционерам, то уже в 2025 году им придется почти полностью отказаться от инвестиций или значительно нарастить долг. И падение цен уже отражается на крупных игроках нефтяного рынка. «BP и Chevron сократят объем выкупа акций почти на 60% и 30%, соответственно, а Aramco приходится наращивать долг для того, чтобы иметь возможность выплачивать дивиденды», - заявил Сечин.