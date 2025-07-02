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НОВОСТИ

Румыния подняла в воздух два истребителя из-за ударов БПЛА РФ на Украине

10:00 02.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два самолета F-16 ВВС Румынии были подняты в воздух по тревоге в ночь на среду. Об этом сообщило Минобороны страны.

«Начиная с 23:15 (местное время совпадает с мск) два самолета F-16 ВВС Румынии взлетели с 86-й авиабазы в Борче для мониторинга воздушной ситуации», — говорится в сообщении.

Согласно военному ведомству, вылет самолетов был вызван возобновлением атак российских БПЛА на Украине вблизи границы с Румынией.

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