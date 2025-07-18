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НОВОСТИ

ЕС заменит отключение от SWIFT на полный запрет транзакций для подсанкционных банков РФ

11:20 18.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз в рамках 18-го пакета санкций против РФ запретит любые транзакции с подсанкционными российскими банками, ранее отключенными от системы SWIFT. Об этом сообщил МИД Эстонии.

«В финансовом секторе ранее применявшаяся мера отключения российских банков от SWIFT была заменена полным запретом на проведение транзакций, а в санкционный список были добавлены новые российские банки», — говорится в пресс-релизе. Ранее глава МИД Литвы Кестутис Будрис сообщил, что ЕС добавляет в санкционный список еще 22 российских банка.

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