США выделили Польше $4 млрд военных кредитов
12:05 25.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военные ведомства Польши и США подписали соглашение о предоставлении Варшаве кредитных гарантий на сумму $4 млрд по программе Foreign Military Financing.
«Вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш подписал соглашение на выделение Польше Соединенными Штатами Америки кредитных гарантий в рамках программы Foreign Military Financing», — говорится в сообщении в социальной сети X польского Минобороны.
Как подчеркнул Косиняк-Камыш на церемонии подписания документа, Польша стала крупнейшим бенефициаром программы военного кредитования США. «В рамках программы Foreign Military Financing США выделят Польше кредитные гарантии в размере $4 млрд. Средства будут направлены на модернизацию польских ВС», — поясняет ведомство.
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