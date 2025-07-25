США выделили Польше $4 млрд военных кредитов

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные ведомства Польши и США подписали соглашение о предоставлении Варшаве кредитных гарантий на сумму $4 млрд по программе Foreign Military Financing.

«Вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш подписал соглашение на выделение Польше Соединенными Штатами Америки кредитных гарантий в рамках программы Foreign Military Financing», — говорится в сообщении в социальной сети X польского Минобороны.

Как подчеркнул Косиняк-Камыш на церемонии подписания документа, Польша стала крупнейшим бенефициаром программы военного кредитования США. «В рамках программы Foreign Military Financing США выделят Польше кредитные гарантии в размере $4 млрд. Средства будут направлены на модернизацию польских ВС», — поясняет ведомство.