Армия РФ зашла в харьковскую Соболевку, часть сил ВСУ пыталась бежать из села — Марочко

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие, обойдя укрепрайон Вооруженных сил Украины, зашли в населенный пункт Соболевка Харьковской области. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, часть подразделений противника пыталась сбежать, но были остановлена заградотрядами и возвращена в южную часть села.

«Российские войска малыми маневренными группами обошли укрепрайон противника и зашли в населенный пункт Соболевка Харьковской области. Часть украинских боевиков попыталась самовольно покинуть позиции, однако была остановлена так называемым заградотрядом и возвращена на южные окраины населенного пункта», — сказал он.