Поставки трубопроводного газа из РФ в Китай в январе — августе выросли на 21,3%

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в январе — июле экспортировала в Китай трубопроводный газ на сумму $5,69 млрд. Как следует из данных Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, это на 21,3% больше показателя за аналогичный период 2024 года.

Согласно опубликованной статистике, РФ занимает первое место по поставкам указанного энергоносителя в Китай. Его физический объем ГТУ в последние годы не приводит в своей электронной системе.

На втором месте по экспорту трубопроводного газа в КНР находится Туркмения (снижение на 12,7%, до $4,95 млрд). За ней следуют Мьянма (более $922 млн), Казахстан (около $600 млн) и Узбекистан (примерно $460 млн).

По данным ГТУ, в 2024 году Китай импортировал трубопроводный газ стоимостью $21,1 млрд — на 8,6% больше, чем в 2023 году. Поставки из России в КНР выросли на 25%, до $8,03 млрд.