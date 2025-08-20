Волонтеры из Бирюлева Восточного собирают помощь для бойцов СВО

10:17

Многодетные матери Бирюлева Восточного, района в Южном административном округе Москвы, собирают посылки для участников СВО. Они участвуют в широком волонтерском движении, в рамках которого российским военнослужащим, жителям новых и приграничных территорий переправляют продукты, средства личной гигиены и другие необходимые вещи. Гуманитарную помощь москвичи могут также принести в волонтерские штабы и «Домики добра» проекта «Москва помогает».

«Волонтерство – это не просто помощь, это нити добра, которые объединяют людей ради общей цели, - отмечает председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова. - «Мосволонтер» работает более чем с 3 000 столичных организаций, многие из них сплачивают жителей города, чтобы вместе помогать участникам СВО. Даже самая небольшая вещь, сделанная с любовью своими руками, становится частью большого и важного дела. Каждая переданная коробка, посылка, письмо или детский рисунок – это знак поддержки, добра и заботы».

В частности, автономная некоммерческая организация «Центр поддержки многодетных семей «Мельница», которая объединяет жителей района Бирюлево Восточное, помогает участникам СВО с февраля 2022 года. Волонтеры отправляют им продукты питания, маскировочные сети, балаклавы, шапки и белье, теплые вещи. Людям, вынужденно переселившихся в Курскую и Белгородскую области, передают продукты питания, одеяла, теплую одежду, средства личной гигиены. При этом инициаторами организации первого пункта сбора в районе выступили многодетные семьи, которые опубликовали объявление, принимали и упаковывали вещи, принесенные местными жителями. Доставку вещей адресатам организовали с помощью общероссийской общественной молодежной патриотической организации «Наследие» Российского союза ветеранов Афганистана.

«Мы открыли группу помощи бойцам в социальной сети, где регулярно рассказываем о наших успехах и запросах, которые поступают, - говорит руководитель центра «Мельница» Мария Беспалова. - Размещаем информацию о том, сколько вещей удалось собрать и отправить нуждающимся, выкладываем видео, как наши дети пишут бойцам письма, а малыши делают трогательные рисунки. Делимся опытом, как шьем, вяжем, мастерим обереги, плетем маскировочные сети, изготавливаем подушки для госпиталей».