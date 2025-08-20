Экс-глава Курской области заключил сделку со следствием по делу о возведении фортификаций

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его экс-заместитель Алексей Дедов заключили досудебное соглашение о сотрудничестве по уголовному делу о растрате при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Смирнов и Дедов признали вину и заключили досудебное соглашение о сотрудничестве», — сказал собеседник агентства.