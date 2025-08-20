Нетаньяху обвинил Макрона в антисемитизме за его намерение признать Палестину — Politico

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о готовности признать Государство Палестина на сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в сентябре «разжигает антисемитизм». Об этом говорится в письме премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, направленном французскому лидеру.

«Ваш призыв к созданию палестинского государства подливает масла в этот антисемитский огонь», — написал премьер еврейского государства в документе, его текст приводит европейское издание Politico.

В письме Нетаньяху указывал на некие «антисемитские инциденты», произошедшие во Франции за последние месяцы. По его мнению, они связаны с политикой Франции по отношению к Израилю. Отмечается, что решение Парижа «поощряет террор [палестинского движения] ХАМАС, усиливает нежелание ХАМАС освобождать заложников, придает смелости тем, кто угрожает французским евреям, и разжигает ненависть к евреям, которая теперь царит на улицах» Франции.

Администрация Макрона, в свою очередь, назвала эти заявления «ошибочными, отвратительными» и они «не останутся без ответа».