КНР против патрулирования боевыми кораблями США акватории около Венесуэлы — МИД

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай выступает против патрулирования американскими боевыми кораблями акватории Карибского моря около побережья Венесуэлы под предлогом пресечения международного наркотрафика. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«Мы выступаем против того, чтобы в международных отношениях использовались силовые методы или угрозы их применения, против вмешательства внешних сил во внутренние дела Венесуэлы под любым предлогом», — сообщила она на брифинге, отвечая на вопрос иностранного журналиста о позиции Китая по поводу «возможного применения силы Соединенными Штатами под предлогом борьбы с наркотиками» путем задействования американских кораблей, которые патрулируют море недалеко от венесуэльского побережья.

Как уточнила китайский дипломат, Пекин не приемлет какие бы то ни было действия, противоречащие целям и Уставу ООН, ущемляющие суверенитет и безопасность других стран. «Надеемся, что США будут много делать ради мира и безопасности Латинской Америки и Карибского бассейна», — подытожила она.