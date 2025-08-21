Зеленский отказался повышать статус русского языка при урегулировании

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина не намерена предоставлять русскому языку статус государственного в рамках урегулирования конфликта с Россией. Об этом сообщил Владимир Зеленский на встрече с журналистами, фрагменты которой приводит РБК-Украина.

«У нас есть один государственный язык — украинский. Русские могут говорить что угодно. Я считаю, что они ставят такие ультиматумы, чтобы усложнять процесс переговоров», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.