Зеленский отказался повышать статус русского языка при урегулировании

12:32 21.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина не намерена предоставлять русскому языку статус государственного в рамках урегулирования конфликта с Россией. Об этом сообщил Владимир Зеленский на встрече с журналистами, фрагменты которой приводит РБК-Украина.

«У нас есть один государственный язык — украинский. Русские могут говорить что угодно. Я считаю, что они ставят такие ультиматумы, чтобы усложнять процесс переговоров», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

