На Солнце зафиксирован третий подряд мощный взрыв

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

На обратной стороне Солнца зарегистрирован третий подряд мощный взрыв, который произошел в области, непросматриваемой с Земли. Его последствия не угрожают планете, об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.

«Серия взрывов развивается на невидимой стороне Солнца, поэтому их источник остается недоступным для прямых наблюдений», — отметили в лаборатории.