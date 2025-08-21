0
0
257
НОВОСТИ

На Солнце зафиксирован третий подряд мощный взрыв

16:00 21.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

На обратной стороне Солнца зарегистрирован третий подряд мощный взрыв, который произошел в области, непросматриваемой с Земли. Его последствия не угрожают планете, об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.

«Серия взрывов развивается на невидимой стороне Солнца, поэтому их источник остается недоступным для прямых наблюдений», — отметили в лаборатории.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:50 21.08.2025
Экзамен для кандидатов в председатели Верховного суда РФ, так как не поступило ни одной заявки
0
117
17:40 21.08.2025
Минтранс РФ ожидает, что к 2050 г. 50% всех транспортных средств будут беспилотными
0
205
17:12 21.08.2025
«Ангара-1.2» вывела на орбиту военные спутники
0
266
17:00 21.08.2025
Украина будет «дисфункциональным государством-обрубком», если продолжит конфликт — эксперт
0
301
16:32 21.08.2025
Путин присвоил президенту РАН Красникову звание Героя Труда
0
266
16:12 21.08.2025
Польша не готова предоставить Украине дополнительные гарантии безопасности
0
300
15:32 21.08.2025
В Киеве пытаются представить украинский конфликт как «войну за независимость»
0
352
15:12 21.08.2025
Белоусов проинспектировал группировку войск "Север"
0
319
15:00 21.08.2025
Индия озадачена заявлениями США по закупкам нефти у РФ, ранее Вашингтон на них настаивал
0
391
14:33 21.08.2025
Наталья Сергунина: Более 220 дизайнеров из России и других стран примут участие в Московской неделе моды
0
331

Возврат к списку