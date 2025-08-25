За ночь над регионами РФ сбит 21 украинский БПЛА

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ 21 украинский БПЛА, в том числе два дрона, летевших на Москву. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 24 августа текущего года до 07:00 мск 25 августа дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: семь БПЛА — над территорией Смоленской области, шесть БПЛА — над территорией Брянской области, три БПЛА — над территорией Орловской области, три БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе два БПЛА, летевших на Москву, и по одному БПЛА — над территориями Калужской и Тверской областей», — сказали там.