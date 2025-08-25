0
За ночь над регионами РФ сбит 21 украинский БПЛА

09:00 25.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ 21 украинский БПЛА, в том числе два дрона, летевших на Москву. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 24 августа текущего года до 07:00 мск 25 августа дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: семь БПЛА — над территорией Смоленской области, шесть БПЛА — над территорией Брянской области, три БПЛА — над территорией Орловской области, три БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе два БПЛА, летевших на Москву, и по одному БПЛА — над территориями Калужской и Тверской областей», — сказали там.

10:00 25.08.2025
Все пропавшие на Итурупе туристы найдены живыми, их доставляют в Курильск
09:32 25.08.2025
В Киргизии остановлены поиски пропавших на пике Победы двух альпинистов из Ирана
09:25 25.08.2025
Клиенты Сбера снова могут платить айфоном
09:20 25.08.2025
Глава ВГА Харьковской области надеется на установление контроля ВС РФ во всем регионе
09:05 25.08.2025
Иран надеется в ближайшие сроки начать поставки газа из РФ — посол в Москве
21:10 24.08.2025
Мерц об американских пошлинах: Возможно, мы еще легко отделались…
21:00 24.08.2025
Атаки ВСУ на нефтепровод МИД Венгрии приравнивает к посягательству на суверенитет
20:20 24.08.2025
Германия выступила против инициативы вступления России в НАТО в 90-е годы - Der Spiegel
19:30 24.08.2025
Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями двух новых модификаций зенитных ракет.
19:05 24.08.2025
Британия намерена продолжать программу подготовки украинских военных и в 2026 году
