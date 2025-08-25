За ночь над регионами РФ сбит 21 украинский БПЛА
09:00 25.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ 21 украинский БПЛА, в том числе два дрона, летевших на Москву. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 24 августа текущего года до 07:00 мск 25 августа дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: семь БПЛА — над территорией Смоленской области, шесть БПЛА — над территорией Брянской области, три БПЛА — над территорией Орловской области, три БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе два БПЛА, летевших на Москву, и по одному БПЛА — над территориями Калужской и Тверской областей», — сказали там.
НОВОСТИ
- 10:00 25.08.2025
- Все пропавшие на Итурупе туристы найдены живыми, их доставляют в Курильск
- 09:32 25.08.2025
- В Киргизии остановлены поиски пропавших на пике Победы двух альпинистов из Ирана
- 09:25 25.08.2025
- Клиенты Сбера снова могут платить айфоном
- 09:20 25.08.2025
- Глава ВГА Харьковской области надеется на установление контроля ВС РФ во всем регионе
- 09:05 25.08.2025
- Иран надеется в ближайшие сроки начать поставки газа из РФ — посол в Москве
- 21:10 24.08.2025
- Мерц об американских пошлинах: Возможно, мы еще легко отделались…
- 21:00 24.08.2025
- Атаки ВСУ на нефтепровод МИД Венгрии приравнивает к посягательству на суверенитет
- 20:20 24.08.2025
- Германия выступила против инициативы вступления России в НАТО в 90-е годы - Der Spiegel
- 19:30 24.08.2025
- Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями двух новых модификаций зенитных ракет.
- 19:05 24.08.2025
- Британия намерена продолжать программу подготовки украинских военных и в 2026 году
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать