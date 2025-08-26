0
НОВОСТИ

Китай сделал Японии представление за призывы бойкотировать парад в Пекине

11:20 26.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти сделали Японии серьезное представление из-за призывов Токио бойкотировать парад в столице КНР по случаю 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь.

«Китай принял к сведению поступившую информацию и выразил Японии серьезный протест, потребовав разъяснений», — подчеркнул он на брифинге, комментируя сообщения СМИ о призывах Токио к руководству стран Европы и Азии не участвовать в параде, который пройдет в Пекине 3 сентября.

