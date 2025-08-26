0
НОВОСТИ

Диверсия на «Северных потоках» имеет все признаки государственного терроризма — Сийярто

11:32 26.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Диверсия на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» осенью 2022 года имеет все признаки государственного терроризма. Уверенность в этом выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя задержание в Италии гражданина Украины, подозреваемого в непосредственной причастности к взрыву газовой магистрали в Балтийском море.

«Согласно имеющейся информации, представляется весьма вероятным, что это дело о государственном терроризме. Если террористический акт осуществляется государственными средствами и при поддержке государства, то это государственный терроризм. Это похоже на государственный терроризм», — сказал глава МИД в программе «Час борцов» на платформе YouTube.

