Залужный признал, что вся военная наука — в России

Бывший главком Вооруженных сил Украины (ВСУ), а сейчас посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что вся военная наука сосредоточена в России.

Выступая гостем подкаста «Новая украинская школа», Залужный вспомнил, как в свое время радовался тому, что получил предложение продолжить военное обучение в Москве. И хотя в дальнейшем ему не удалось отправиться на обучение, экс-главком высоко отозвался о российской военной науке. «Тогда я получил предложение, и я, конечно, согласился, это было просто „Вау! Вау! Вау!“ — рассказал он. — Давай говорить честно, и по состоянию на сегодняшний день вся военная наука находится там».

Ведущая с удивлением уточнила, не появилась ли военная наука у Украины. «Я говорю так, как я говорю. Пусть со мной спорят все, кто хотят. И вот, кстати, запрещено цитирование в научных работах российских [работ]. Я не знаю, как тогда делать военную науку, не цитируя, потому что она вся там. К сожалению, так сложилось», — подчеркнул Залужный.

В подкасте экс-главком также отметил, что военное образование на Украине в части подготовки лидерских качеств не должно «тупо копировать» британский или американский варианты, нужно учитывать особенности собственного менталитета.