В войсках РХБЗ создали подразделения беспилотников — СМИ

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения БПЛА появились в Войсках радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

По данным издания, при помощи беспилотных систем выполняются задачи по химической разведке местности, аэрозольной маскировке объектов, проводятся спецобработка техники и личного состава.