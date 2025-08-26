В войсках РХБЗ создали подразделения беспилотников — СМИ
12:05 26.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения БПЛА появились в Войсках радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.
По данным издания, при помощи беспилотных систем выполняются задачи по химической разведке местности, аэрозольной маскировке объектов, проводятся спецобработка техники и личного состава.
