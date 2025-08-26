Тарифы Трампа ускорят падение влияния США в мире — NYT
12:20 26.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тарифная политика президента США Дональда Трампа не восстановит американское влияние в мире, а лишь ускорит его снижение. Такое мнение высказывается в материале газеты The New York Times (NYT).
По ее оценке, «в то время как Европа, Южная Корея и Япония молчаливо согласились» на требования Белого дома на торговых переговорах, крупнейшие страны с развивающейся экономикой — Бразилия и Индия — не собираются идти на уступки Вашингтона, «прокладывая путь сопротивления американскому давлению».
После введения Трампом пошлин бразильские экспортеры налаживают отношения с компаниями Африки, Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Индийские компании ускорили процесс получения разрешений на экспорт своей продукции в странах по всему миру, отмечает газета. По ее мнению, «если Бразилия и Индия успешно справятся с тарифами Трампа, они докажут, что американскому давлению можно сопротивляться», а для других стран это станет примером для формирования собственных стратегий минимизации рисков, связанных с пошлинами США.
Как отмечает издание, тарифы Трампа «учат другие страны, что зависимость от Америки опасна». По оценке NYT, все больше государств будут отказываться от экономического сотрудничества с Вашингтоном и налаживать партнерство с другими странами.
