Вице-канцлер разбрасывается в Киеве миллиардами, а в ФРГ хочет повысить налоги — лидер АдГ

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель подвергла критике власти ФРГ за продолжение военной помощи Киеву.

«[Вице-канцлер] министр финансов [Ларс] Клингбайль разбрасывается в Киеве миллиардами, а у себя дома хочет повысить налоги», — написала она на своей странице в соцсети X, комментируя состоявшийся в понедельник визит главы Минфина на Украину. «Более 50 млрд евро уже ушли на помощь Украине. Деньги налогоплательщиков нужно тратить на собственных граждан», — заявила Вайдель.

25 августа вице-канцлер, министр финансов Ларс Клингбайль посетил Киев и обещал, что власти ФРГ намерены ежегодно выделять на поддержку Украины 9 млрд евро.